'Estate dura per Kiev, allerta intorno al vertice Nato'

Kiev ha davanti un'estate "difficile" dal punto di vista militare e gli occhi dell'Alleanza sono puntati sulle date del vertice dei leader di Washington, previsto per metà luglio. In quel periodo, infatti, Mosca potrebbe "aumentare la pressione", sia sul campo in Ucraina sia sul fronte delle azioni ibride in territorio alleato, "in costante aumento". Lo si apprende da fonti d'intelligence Nato. "L'obiettivo è di creare una narrazione sfavorevole all'Alleanza e destabilizzare quanto più possibile le singole nazioni", precisa la fonte che considera come eventi a rischio anche gli Europei di calcio, le elezioni francesi e le Olimpiadi.