Esplosione a Monteverde: crolla abitazione, un uomo estratto vivo

Una esplosione ha provocato il crollo di una abitazione a due piani in via Pio Foa, all'incrocio con via Vitellia, nel quartiere Monteverde, a Roma. Nell'incidente, provocato probabilmente da una fuga di gas, è rimasto coinvolto un uomo che è stato estratto vivo dalle macerie dai vigili del fuoco. Continuano le ricerche per verificare che non ci siano altre persone coinvolte nel crollo. Sono presenti diverse squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri.