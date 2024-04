È precipitato da un'altezza di circa 20 metri dalla falesia di Scianno, in territorio comunale di Valdidentro, in Alta Valtellina. Nella caduta, avvenuta questa mattina presto durante un'arrampicata non c'è stato nulla da fare per un escursionista di 71 anni. Accertamenti sono ora in corso sull'incidente da parte dei carabinieri e dei militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Bormio.