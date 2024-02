Entro il 20/3 progetti a Mimit per la giornata made in Italy

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, per celebrare la Giornata Nazionale del Made in Italy, istituita con Legge Quadro n. 206/2023 e in programma il 15 aprile 2024, ha predisposto sul portale istituzionale una sezione dedicata, in cui imprese, associazioni di imprese, fondazioni, scuole di ogni ordine e grado, Università, Enti Locali, Regioni e Pubbliche Amministrazioni, attraverso la compilazione di un apposito modulo, possono candidare le proprie iniziative da inserire nel calendario ufficiale degli eventi nazionali. Lo si legge in una nota del ministero. Le proposte, di rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico e sportivo, dovranno essere inviate entro il 20 marzo 2024. La Giornata Nazionale del Made in Italy, celebrata il giorno dell'anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, ha l'obiettivo di promuovere la creatività e l'eccellenza italiana, riconoscendo, in particolare, al Made in Italy il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale del Paese nonché la tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere e dei prodotti italiani. Una particolare attenzione verrà dedicata ai giovani affinché le iniziative in programma sviluppino l'interesse per lo studio e le attività lavorative legate al Made in Italy. Le proposte saranno valutate dai competenti Uffici del ministero. L'esito della valutazione sarà comunicato via email all'indirizzo indicato nel form in fase di compilazione. Sul sito istituzionale sarà pubblicata, altresì, la lista aggiornata degli eventi e delle iniziative facenti parte del calendario ufficiale delle celebrazioni.