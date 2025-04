Eni e Ypf collaborano per il progetto 'Argentina LNG' su Vaca Muerta

Il gruppo italiano Eni e la compagnia petrolifera partecipata argentina Ypf hanno siglato un memorandum d'intesa per la cooperazione sullo sviluppo del progetto 'Argentina LNG' per il trasporto, liquefazione e successiva esportazione del gas prodotto dal giacimento patagonico di Vaca Muerta, seconda riserva non convenzionale al mondo. Lo riferisce una nota ufficiale di Ypf emessa al termine della riunione tenutasi oggi a Milano tra l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e il presidente e ceo della compagnia partecipata argentina, Horacio Marín.