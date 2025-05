Partirà dai giovani il disegno di legge annunciato dalla Lega in materia di salari e arriverà in settimana in Parlamento. Lo spiega all'ANSA il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, che nei giorni scorsi ha annunciato la nuova proposta leghista per tutelare il potere d'acquisto. "Presenteremo il ddl sui giovani a prima firma Toccalini in settimana in Parlamento, con una flat tax al 5%" per i neo assunti.