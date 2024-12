Donald Trump trasferisce le azioni di TMTG in un trust gestito dal figlio

Donald Trump ha trasferito tutti i titoli che detiene nel capitale del suo gruppo mediatico Trump Media and Technology Group (TMTG) in un trust, il cui unico amministratore è suo figlio maggiore. Le 114,7 milioni di azioni di TMTG, il cui asset principale è il social media Truth lanciato nel febbraio 2022, rappresentano il 52,9% del capitale e valgono 3,98 miliardi alla chiusura di venerdì. Secondo i documenti pubblicati dall'Autorità di regolamentazione del mercato, la Sec, Donald Trump Jr è diventato "amministratore unico e ha diritto di voto e autorità esclusivi su tutti i titoli detenuti dal trust". Il presidente aveva già collocato in questo trust le azioni del gruppo immobiliare di famiglia creato da suo padre, la Trump Organization, prima di iniziare il suo primo mandato alla Casa Bianca nel 2017.