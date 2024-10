Dati rubati: pm, Gallo assicurava passaporti a pregiudicati

C'è un capitolo sul "rilascio 'facile' dei passaporti" pur in "presenza di precedenti penali o di polizia" che richiedono procedure più lunghe o il "diniego" nell'indagine della Dda di Milano su una rete di presunti spioni che ha rubato e venduto informazioni riservate. Come si legge negli atti, per la "collaborazione e disponibilità (...) pressochè totale" dell'apposito ufficio del Commissariato di Rho, nel Milanese, Carmine Gallo, l'ex super poliziotto ai domiciliari, "riesce ad assicurare a clienti e amici, anche pregiudicati" passaporti "spesso "merce di scambio" per avere "utilità per lui o per altri a lui legati".