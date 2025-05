Daniela Santanchè pronta a testimoniare nel caso di truffa aggravata all'Inps

Potrebbe chiedere di rendere interrogatorio Daniela Santanchè, imputata a Milano con il compagno Dimitri Kunz e Paolo Giuseppe Concordia, collaboratore esterno, per truffa aggravata ai danni dell'Inps nel procedimento con al centro la cassa integrazione nel periodo Covid per i dipendenti di Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria.

Come hanno anticipato in aula al gup Tiziana Gueli, i difensori della ministra, Nicolò Perlanda e Salvatore Pino, stanno valutando l'interrogatorio della loro assistita che sarebbe pronta a venire in aula dopo l'udienza del 9 luglio, giorno dedicata alla discussione dei pm.

Nell'udienza preliminare in corso a Milano Paolo Concordia, ex collaboratore esterno del gruppo Visibilia e imputato nell'udienza sulla presunta truffa aggravata all'Inps, rendendo esame davanti alla gup Gueli ha in sostanza scagionato la ministra. "Le decisioni sui pagamenti ai dipendenti, compreso il capitolo della cassa integrazione, le gestivo io, me ne sono occupato io della Cig" ha spiegato. Concordia, difeso dall'avvocato Marcello Elia, si era fatto interrogare anche in indagini sempre scagionando di fatto la senatrice di FdI.