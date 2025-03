Csm richiede pratica a tutela delle Sezioni Unite della Cassazione dopo critiche politiche

"In seguito alla pubblicazione di un'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - con la quale è stata disposto l'accoglimento del ricorso di un migrante presente sulla nave Diciotti - si sono registrati commenti di diversi esponenti politici volti alla delegittimazione della corte e lesivi del prestigio e della funzione della Cassazione". Per questo motivo tutti i consiglieri togati del Csm, e i consiglieri laici Romboli, Papa e Carbone, chiedono all'ufficio di presidenza di aprire una pratica a tutela delle Sezioni Unite della Cassazione. "Le espressioni utilizzate ('sentenze ideologiche', 'sentenza vergognosa, invasione di campo indebita', 'decisione frustrante') adombrano - in maniera falsa e inaccettabile - un asservimento della funzione di legittimità a interessi esterni alla giurisdizione orientati ad imporre un determinato orientamento politico al governo italiano", rilevano i sottoscrittori della richiesta di pratica a tutela..