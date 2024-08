Crosetto, 'Ue scorpori la difesa o non rispettiamo impegni'

"Se la difesa è fondamentale in questa fase che stiamo vivendo, magari non lo sarà più fra 5 anni, l'Europa deve decidere se escludere le spese della difesa dal patto di stabilità, l'ho detto chiaramente oggi perché non ci siano scuse". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a Bruxelles per il Consiglio informale. "Se questo non accade non riusciremo ad assumerci gli impegni che l'Europa stessa vuole assumersi e il rappresentante Nato - il Segretario generale aggiunto Angus Lapsley, ndr - mi ha dato ragione, anche perché ha detto che alla Nato non basterà il 2%, si andrà al 2,5% o al 3%", ha aggiunto Crosetto.