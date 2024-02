"Vorrei ringraziare, con tutto il cuore, tutte le persone, amiche, conosciute o sconosciute, che mi hanno mandato messaggi privati, via social od in altri modi, per l'amicizia, la vicinanza e l'affetto. Spero di conservalo sempre. Ne sono stato colpito ed onorato". Lo scrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ricoverato da ieri al San Carlo di Nancy di Roma per una pericardite.