Crippa (Lega) "Va superata la Fornero, serve subito un passo"

"L'obiettivo è il superamento della legge Fornero, poi ci si arriva per step, ma uno step bisogna farlo e quindi già in questa legge di bilancio bisogna che il centrodestra faccia vedere che sulle pensioni si interviene nella direzione che ha detto in campagna elettorale". Lo ha affermato il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, in Transatlantico alla Camera, aggiungendo che "il tema della pace fiscale potrebbe rientrare nelle coperture per cominciare a fare qualcosa in più sulle pensioni". "Sulle pensioni bisogna andare nella direzione di superare la legge Fornero, poi è chiaro che servono le coperture e bisogna capire quale sarà il testo" della manovra "visto che ora ci sono solo le bozze - ha aggiunto Crippa -. Però quello della riforma della legge sulle pensioni è un tema del programma di governo e bisogna andare avanti in quella direzione". Sulle risorse necessarie, il vicesegretario leghista ha osservato che "da qualche parte bisogna andarle a prendere, e non con nuove tasse. Si può ragionare sulla questione edilizia e fiscale. In queste ore - ha concluso - si sta lavorando per chiudere il testo in modo tale che poi risponda al programma del centrodestra".