Creazione dei primi Anthrobot, biorobot fatti di cellule umane

I primi "biorobot" costruiti a partire da cellule umane della trachea sono pronti: si chiamano Anthrobot, sono in grado di muoversi autonomamente e di assemblarsi in strutture più grandi, e hanno anche dimostrato di poter aiutare la riparazione di tessuto nervoso danneggiato coltivato in laboratorio. La scoperta, pubblicata sulla rivista Advanced Science, è stata ottenuta da un gruppo di ricercatori guidati dalle Università americane Tufts e Harvard, e prosegue uno studio precedente basato su cellule embrionali di rana. Si tratta di un punto di partenza che mira ad utilizzare le cellule stesse dei pazienti come nuovi strumenti terapeutici personalizzati, per la rigenerazione, la riparazione ed il trattamento delle malattie. Ogni Anthrobot, che ha dimensioni che vanno dallo spessore di un capello umano a quello della mina appuntita di una matita, inizia come una singola cellula proveniente dalla superficie della trachea. Le cellule tracheali hanno strutture simili a ciglia che nei 'biobot' diventano mezzi per muoversi in maniera autonoma. I ricercatori non hanno modificato il Dna, ma hanno semplicemente riprogrammato le interazioni tra cellule, in modo da consentirgli di assemblarsi in nuove strutture, diverse da quelle che assumono nel corpo umano. La loro capacità di incoraggiare la crescita di neuroni umani, invece, è stata una sorpresa, e non è ancora chiaro il meccanismo alla base di questo fenomeno.