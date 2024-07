Corea Nord, 'test missile con supertestata'. Seul, 'è fallito'

La Corea del Nord asserisce di aver collaudato con successo un nuovo missile balistico tattico capace di trasportare una enorme testata, ma Seul afferma che il test è fallito e che quella di Pyongyang è una "bugia". Secondo l'agenzia ufficiale nordcoreana Kcna, il nuovo modello Hwasongpho-11Da-4.5 "trasportava una testata simulata da 4,5 tonnellate di prima categoria" ed è stato testato "per verificarne la stabilità in volo e la precisione sul bersaglio su una gittata massima di 500 chilometri", Per i militari sudcoreani, invece, il test è fallito nel suo primissimo stadio, esplodendo sui cieli della stessa Corea del Nord.