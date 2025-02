Corea del Sud blocca DeepSeek: preoccupazioni sulla gestione dati

I ministeri della Difesa e del Commercio sudcoreani hanno comunicato il blocco dell'accesso di DeepSeek ai computer di lavoro a seguito di una richiesta all'ente di controllo dei dati di Seul a carico della startup cinese di intelligenza artificiale su come gestisce le informazioni degli utenti. DeepSeek, che ha lanciato il suo chatbot R1 a gennaio, ha sostenuto di poter competere con le capacità dei colossi hi-tech americani del settore con investimenti low cost.

La Corea del Sud, insieme ad altri Paesi come Francia e Italia, hanno posto questioni sulle pratiche dei dati della startup mandarina, inviando una richiesta di chiarimenti su come l'azienda gestisce le informazioni degli utenti. Il ministero della Difesa di Seul ha dichiarato di aver bloccato DeepSeek dai computer militari connessi a Internet, mentre il ministero del Commercio ha limitato l'accesso in via temporanea per la mancanza di risposte avute dalla startup di Hangzhou.

La scorsa settimana l'Italia ha avviato un'indagine sul modello R1, impedendone la capacità di elaborazione dei dati degli utenti italiani. Anche l'Australia ha appena deciso il bando di DeepSeek da tutti i dispositivi governativi su consiglio delle agenzie di sicurezza.