Coppa Italia:Salernitana-Sampdoria 4-0,campani con Juve a ottavi

La Salernitana batte 4-0 la Sampdoria e conquista il pass per gli ottavi di Coppa Italia contro la Juventus. Un successo voluto e cercato con forza dai campani e che, secondo Filippo Inzaghi, potrà garantire benefici mentali anche in vista del campionato. Le buone notizie arrivano dall'attacco, a segno con Ikwuemesi, Tchaouna (doppietta) - che trovano i primi gol in stagione - e Cabral. Resta difficile, invece, il momento per i blucerchiati di Andrea Pirlo che all'Arechi non riescono ad invertire la rotta. Inzaghi cambia uomini e modulo, schierando Tchaouna e Botheim nel tridente offensivo con Ikwuemesi. La scelta premia la Salernitana che, dopo una fase di stallo, riesce a sbloccare il risultato poco prima della mezzora: Tchaouna serve in area Ikwuemesi, l'attaccante nigeriano si gira e calcia con la palla che termina alle spalle di Ravaglia anche grazie ad una deviazione di Gonzalez. Il gol dà fiducia ai ragazzi di Inzaghi che poco prima dell'intervallo trovano il raddoppio con Tchaouna, bravo a tagliare in due la difesa della Samp e a battere il portiere blucerchiato con un sinistro imparabile. Nel secondo tempo la squadra di Pirlo prova a fare qualcosa in più ma la Salernitana in contropiede è letale. Tchaouna al 22' s'invola dalla sua metà campo, salta due uomini e dal limite riesce a battere l'estremo difensore blucerchiato. Tra le fila dei granata si rivede anche Simy, reintegrato dopo la mancata cessione ma non ancora inserito in lista campionato e, quindi, non convocabile. Proprio il nigeriano nel finale lancia a rete Cabral per il gol del 4-0. Un risultato che potrebbe garantire un'iniezione di fiducia alla Salernitana in vista del derby di sabato contro il Napoli. Per la Sampdoria, invece, c'è ancora tanto da lavorare.