Conte, sensibilità diverse sul riarmo. Noi siamo per la pace

Sul riarmo, nel centrosinistra, "ci sono diverse sensibilità. Noi abbiamo preso posizioni molto chiare sin dall'inizio" tanto è vero che "tutti i nostri candidati sono costruttori di pace". Lo ha detto il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte a Rtl 102.5 ricordano le iniziative del Movimento "a Strasburgo per testimoniare il nostro no al riarmo" o "in piazza a Roma con 100 mila persone". Se l'Europa, ha quindi aggiunto, si trasformasse "in una superpotenza mondiale militare si disgregherebbe".

"Noi non siamo contro la Nato - ha aggiunto - siamo contro il riarmo. C'è un vertice all'Aia della Nato in cui, dopo aver deliberato in Europa un piano di riarmo, adesso passa a portare la spesa militare al 5%. E siamo tutti rassegnati. Il problema vero è che noi non possiamo mettere sul piatto 400 miliardi di euro l'anno per spese militari" che sarebbe "un folle contributo a un'escalation militare che non porterà sicurezza".