CO2 a 417,9 ppm nel 2022, l'aumento secondo WMO

Nel 2022 la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera è aumentata ancora, raggiungendo un valore record di 417,9 parti per milione (ppm), 2,2 ppm più alto rispetto al 2021, che era di 415,7 ppm (+0,53%). A darne notizia è stata l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) in vista della Cop28 di Dubai. Anche le concentrazioni degli altri due gas serra sono aumentate: il metano è passato da 1907 parti per miliardo (ppb) a 1923 (+0,84%), mentre il diossido di azoto da 334,4 parti per miliardo a 335,8 (+0,42%).