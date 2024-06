Cina, oltre 100 Paesi su nostra posizione per pace Ucraina

La Cina rivendica la sua "posizione sensata" riguardo alla conferenza di pace da tenere sulla guerra in Ucraina che poggia sul "riconoscimento dell'iniziativa da entrambe le parti" in confitto, sulla "parità di partecipazione di tutte le parti" coinvolte e sulla "discussione equa di tutti i piani di pace" disponibili. E' la posizione di Pechino, in un post su X della portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, secondo cui la posizione - espressa congiuntamente con il Brasile lo scorso mese - è "sostenuta da oltre 100 Paesi", in rappresentanza del "punto di vista della maggioranza globale su come porre fine alla crisi".