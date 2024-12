Cecilia Sala: Tajani assicura impegno per il rilascio della giornalista detenuta in Iran

"Siamo impegnati per cercare di portare a casa questa giovane giornalista. La nostra ambasciatrice a Teheran ha già chiesto un altro colloquio con lei e spero che possa esserle concesso in tempi rapidi". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in merito al caso di Cecilia Sala, a Radio Radicale. "Ricordo che non è in isolamento, ma in una cella singola, in condizioni migliori di quelle in cui stava Alessia Piperno. Stiamo lavorando con grande discrezione a risolvere questo intricatissimo problema, non è facile, ce la stiamo mettendo tutta, siamo in contatto con la famiglia costantemente".