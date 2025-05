John Prevost racconta l'elezione del fratello Robert a Papa Leone XIV

"È stato un momento scioccante. Ero al telefono con mia nipote e non riuscivamo a crederci. Poi il cellulare, l'iPad e il telefono di casa sono impazziti". Così John Prevost racconta per la prima volta ai media il momento dell'elezione a pontefice del fratello Robert. Leone XIV, è il più giovane di tre figli, cresciuti da un padre sovrintendente scolastico e una madre bibliotecaria alla periferia sud di Chicago. "Abbiamo avuto un'infanzia normale. È un po' strano, ma tutti e tre sapevamo cosa volevamo fare fin da piccoli", ha detto ancora il 71enne ex preside di una scuola cattolica.

"Rob sapeva che sarebbe diventato prete da quando ha imparato a camminare", ha raccontato John. "Un vicino una volta gli ha detto che un giorno sarebbe diventato Papa. Una previsione azzeccata no?". Il fratello del pontefice ha raccontato che la sera prima dell'inizio del conclave si sono sentiti al telefono e hanno parlato dell'eventuale nome che avrebbe scelto nel caso fosse stato eletto Papa. "Gli avevo detto di non scegliere Leone perchè sarebbe stato 13/o, ma evidentemente ha fatto qualche ricerca", ha spiegato.