Casa Bianca: Nessun rancore tra Trump e Papa Leone XIV, afferma Karoline Leavitt

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato che non c'è rancore tra il presidente Donald Trump e Papa Leone XIV, nonostante i post sui social media dell'ex cardinale critici nei confronti del presidente Usa e del suo vice JD Vance. "È molto orgoglioso di avere un Papa americano", ha dichiarato Leavitt al briefing, rispondendo a una domanda sui post sui social. "È una cosa grandiosa per gli Stati Uniti d'America e per il mondo, e preghiamo per lui", ha aggiunto.