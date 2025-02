Carlo Nordio: fiducia nella giustizia umana nonostante l'accusa alla Corte penale internazionale

"Credo che a questo mondo tutti indaghino un po' su tutto. Noi abbiamo fiducia nella giustizia umana. Postulo la giustizia divina proprio perché la giustizia umana spesso è fallibile, ma accontentiamoci di quella che abbiamo e vediamo come va". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a 'Un giorno da pecora', in merito all'accusa contro il governo italiano su cui è chiamata a valutare la Corte penale internazionale, dopo la denuncia di un migrante presunta vittima del comandante libico Almasri.