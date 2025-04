Cala Goloritzè in Sardegna eletta spiaggia più bella del mondo nel 2025

"Un anfiteatro mistico in Italia". Cala Goloritzè la distesa di ciottoli bianchi e dall'acqua cristallina in Ogliastra, sulla costa orientale della Sardegna, è la spiaggia più bella al mondo tra le 50 del The World's 50 Best Beaches del 2025. Supera alcune delle più belle località al mondo tra le quali Filippine, Tailandia, Polinesia Francese e Seychelles. Nella classifica mondiale compare al 50/o posto un'altra spiaggia italiana, anch'essa in Sardegna: La Pelosa di Stintino, nel Sassarese.

Cala Goloritzè, raggiungibile solo a piedi attraverso un percorso di trekking abbastanza agevole o via mare, ma a nuoto lasciando l'imbarcazione oltre il cavo tarozzato a 200 metri dalla battigia, ha conquistato il primo posto nel podio per "la sua bellezza selvaggia" che "ha il potere di emozionare fin dal primo sguardo. Che si guardi dall'alto o si stia in riva al mare con i piedi immersi nell'acqua, lo scenario è davvero mozzafiato", si legge nelle motivazioni.

"Sebbene l'intera costa di Baunei sia splendida, Cala Goloritzé si distingue, in parte grazie al suo spettacolare pinnacolo calcareo di 143 metri, che ricorda una cattedrale (visitata tutto l'anno da esperti di arrampicata, ndr - prosegue la motivazione -. L'acqua qui è incredibilmente limpida e perfetta per nuotare, ma ciò che distingue davvero questa spiaggia sono i grandi sforzi di conservazione che la proteggono. Dichiarata monumento naturale negli anni '90, Cala Goloritzé rimane straordinariamente preservata. È il perfetto connubio tra una bellezza naturale incontaminata e un'esperienza balneare senza pari".

Lodi anche per La Pelosa a Stintino: "Nota per le sue splendide acque turchesi e poco profonde, La Pelosa viene spesso paragonata alle spiagge tropicali, pur trovandosi nel Mediterraneo. La spiaggia è protetta da una baia poco profonda, che rende le acque calme e ideali per nuotare e rilassarsi. La sua posizione unica, con vista sull'iconica Torre della Pelosa del XVI secolo e sulla piccola isola di Piana, contribuisce al suo fascino unico".