Il Giubileo "resta aperto". Lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. E' stato sospeso il rito della canonizzazione di Carlo Acutis ma non il Giubileo degli adolescenti con la messa a Piazza San Pietro, sempre previsto per il 27 aprile. Lo chiarisce il Vaticano perché "il Giubileo resta aperto", come detto dal portavoce vaticano Matteo Bruni.