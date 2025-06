Borse europee incerte a metà seduta, crisi di governo e calo inflazione Eurozona

Si muovono in ordine sparso le principali borse europee al traguardo di metà seduta con i future Usa in territorio negativo. Milano è invariata così come Amsterdam nel giorno della crisi di governo. Salgono Londra e Francoforte (+0,1%) entrambe, cedono invece Parigi (-0,2%) e Madrid (-0,8%). In calo l'inflazione nell'Eurozona, mentre sono attesi negli Usa gli ordini di beni durevoli e di fabbrica, insieme alle vendite di auto.

Risale il greggio (Wti +1,47% a 63,44 dollari al barile) insieme al gas naturale (+1,07% a 35,4 euro al MWh). Poco mosso l'oro (+0,1% a 3.359,11 dollari l'oncia) mentre risale il dollaro a quasi 0,88 euro e a 0,74 sterline. In calo a 97,9 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,3 punti al 3,48% e quello tedesco di 1,7 punti al 2,5%.

Debole il comparto del lusso da Hermes (-1,59%) a Lvmh (-1,4%), Richemont (-1,34%) e Cucinelli (-0,56%). Acquisti sul settore della difesa, da Rolls Royce (+2,92%) a Saab (+2,8%), Bae Systems (+2%), Leonardo e Rheinmetall (+1,7% entrambe). Cedono i bancari Mediobanca (-3,23%), Bbva (-1,51%), Santander (-1,3%), Lloyds (-1,18%), SocGen (-0,93%), Popolare Sondrio (-0,5%), Mps (-0,4%) e Bper (-0,35%). Immobile Intesa (-0,06%), lieve rialzo per Banco Bpm (+0,05%) e Unicredit (+0l1%). In rialzo i petroliferi Shell (+0,9%) ed Eni (+0,24%), deboli invece TotalEnergioes (-0,15%) e Bp (-0,32%).