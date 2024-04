Borsa: Milano apre in rialzo +0,4% con il rally di St

Piazza Affari apre la seduta in terreno positivo. Il Ftse Mib guadagna lo 0,42 per cento. St, in scia al buon andamento dei tecnologici e sulle attese per la trimestrale che verrà resa nota domani, è la regina del listino in rialzo del 6,7 per cento. Eni, dopo i conti e l'annuncio del buyback, cede lo 0,3% ma la maglia nera spetta a Tim che, rinnovato il cda, scivola in calo del 2,19% lasciando sul terreno tutti i guadagni della vigilia.