Le Borse europee avviano la seduta in rialzo, in scia con i listini asiatici. I mercati guardano al piano di investimenti della Germania, mentre si attendono le decisioni della Bce sul taglio dei tassi e le prospettive future. Sotto i riflettori anche lo slittamento dei dazi Usa sulle auto per Canada e Messico. Positive Francoforte (+0,71%) e Parigi (+0,64%). Poco mossa Londra (-0,04%).