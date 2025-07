Foti, 'green deal senza senso, saremo giardinetto per anziani'

"Noi stiamo pagando una politica di green deal che non ha senso, noi andiamo verso la deindustrializzazione dell'Europa, stiamo perdendo di competitività, se teniamo questa strada diventiamo un giardinetto per anziani benestanti ma abbiamo la deindustrializzazione del Paese con tutti gli effetti di crisi sociale che si scateneranno". Lo ha affermato il ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti intervenendo al Forum in Masseria di Manduria.

"Si sta sottovalutando - ha insistito il ministro - la vicenda dell'automotive che è significativa, pesa in Europa 13mila famiglie che direttamente traggono ragione di sostentamento dagli stipendi che promanano dall'automotive. Per tacere di tutte le filiere, a partire da quella italiana, che sono destinate non a riconvertirsi ma a sparire".

"Ci sono cappi - ha affermato Foti - che vengono messi al collo delle imprese italiane, ma non solo da parte dell'Europa. Venerdì abbiamo speso due ore con la direttrice generale del Pnrr per cercare di spiegare che se arrivavamo al 30 giugno o al 31 agosto 2026 probabilmente il risultato sarebbe stato diverso dall'attuale. Io penso di poter ribadire che l'Europa non deve essere una macchina per vietare, ma uno strumento che effettivamente fa crescere il sistema delle imprese in tutto il suo continente".