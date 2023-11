Borsa: l'Europa accelera nei primi scambi, Milano +1,2%

Dopo una partenza in leggero rialzo, le Borse europee hanno accelerato guardando soprattutto alle speranze che la stagione dei continui rialzi dei tassi da parte delle banche centrali sia archiviata: con i primi scambi Milano ha raggiunto un aumento dell'1,2%, insieme a Parigi e Amsterdam, che erano partite caute. In rialzo dell'1,1% Londra e dell'1% il listino azionario di Madrid. Calmo lo spread Btp-Bund a 194 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro in calo rispetto alla vigilia al 4,67%. In leggero aumento l'euro che cerca di raggiungere quota 1,06 contro il dollaro. In questo contesto, in Piazza Affari tra i titoli principali prosegue la corsa di Tenaris che sale del 7% a 16,3 euro dopo i conti del trimestre, l'avvio dell'acquisto di azioni proprie e l'acconto sul dividendo. Bene anche Stm, Amplifon e Diasorin, che crescono di oltre due punti percentuali. Positiva Tim (+1,4% a 0,26 euro), piatte Mps e Unicredit. In calo dello 0,4% Iveco. Nel paniere a minore capitalizzazione in rialzo del 3% a 9,3 euro Lottomatica dopo l'acquisizione di Sks365.