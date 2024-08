Borsa: l'Asia corre con lo Yuan cinese, Shenzhen +3%

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico decisamente positivi nell'ultima seduta della settimana sull'onda dei titoli tecnologici dopo i conti di Nvidia e dello Yuan cinese ai massimi dell'anno con il sostegno da parte di Pechino e della Banca centrale cinese. La Borsa di Shenzhen, che quota molti titoli hi tech, si avvia infatti alla chiusura con una crescita di tre punti percentuali, seguita da Hong Kong in rialzo del 2,1% e da Shanghai che sale dell'1,3%. In aumento più contenuto Tokyo e Seul (+0,7%), con Sidney positiva di mezzo punto percentuale. Incerti i future sull'avvio dei listini europei.