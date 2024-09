Borsa: Europa in rialzo in attesa dei tassi Bce, Milano +0,9%

Borse europee positive in attesa della decisione sui tassi della Bce, che dovrebbe abbassarli di 25 punti base. In arrivo anche la fiducia dei consumatori tedeschi (indice Pcsi), francesi e spagnoli e nel pomeriggio di quelli americani. Attese negli Usa anche le richieste di sussidi di disoccupazione, seguite dall'indice dei prezzi alla produzione. La migliore oggi è Francoforte (+1,15%), seguita da Madrid (+1,05%), Milano (+0,9%), Londra (+0,76% e Parigi (+0,64%), positivi i future Usa. Prosegue il rialzo del greggio (Wti +1,07% a 68,03 dollari al barile), che rimane però sotto quota 70 dollari. Amplia il calo il gas naturale (-2,33% a 35,3 euro al MWh) su ipotesi di minori importazioni di Gnl in Europa, mentre resta fiacco l'oro (-0,15% a 2.518 dollari l'oncia). Stabile il dollaro a 0,91 euro e 0,77 sterline, mentre si indebolisce lo yen a 142,56 sul biglietto verde. In calo a 140,9 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 0,3 punti al 3,54% e quello tedesco di 2,2 punti al 2,13%. Svetta Tim (+7,5%) in Piazza Affari dopo la raccomandazione d'acquisto e il prezzo obiettivo degli analisti di Bofa, mentre appare piuttosto piatto il resto del settore, con Swisscom in calo dello 0,18% dopo l'avvio dell'indagine approfondita dell'Antitrust sull'acquisizione di Vodafone Italia. Sul fronte bancario in evidenza anche oggi Commerzbank (+2,72%), di cui ieri Unicredit (+2,43%) ha dichiarato di possedere il 9%. Brillanti anche Banco Bpm (+2,97%) e SocGen (+2,64%). In luce, così come avvenuto in Asia, i produttori di semiconduttori Be (+5,66%9, Aixtron (+4,86%) ed Stm (+2,84%) in Piazza Affari.