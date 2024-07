Borrell sonda i 26 ma si va verso il Gymnich a Budapest

Retromarcia, al momento, dell'alto rappresentante Josep Borrell sulla possibilità di trasformare il Consiglio informale Esteri-Difesa, il Gymnich, in un appuntamento formale a Bruxelles, sfilandolo dunque all'Ungheria. Nei giorni scorsi l'ufficio di Borrell ha informato gli Stati membri che l'evento si terrà a Budapest "come da programma" dopo l'opposizione di Berlino. Ma alcune fonti sentite dall'ANSA assicurano che i ministri affronteranno la questione al Consiglio Affari Esteri di lunedì, sebbene il tema non sia in agenda. "Vuole sentire le loro posizioni", spiega una fonte.