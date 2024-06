Borrell, il conflitto in Libano è sempre più probabile

"La consegna degli aiuti a Gaza è impossibile: nulla entra e una parte degli aiuti marcirà presto, sarà perso. E anche quel poco che entra non può essere distribuito, perché la società civile è stata distrutta. Il piano Biden non viene attuato, per mancanza di sostegno da entrambi i lati". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Josep Borrell tratteggiando uno scenario tragico sul terreno. "Questo weekend è stato tra i più sanguinosi dall'inizio del conflitto e il rischio di un contagio nel sud del Libano è ogni giorno sempre più grande", ha messo in guardia.