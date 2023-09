Assassinio a Venezia saldo in testa a incassi week end

Resta in vetta alla classifica Cinetel del weekend Assassinio a Venezia, il Poirot di Kenneth Branagh, terzo adattamento da Agatha Christie, che incassa 2.019.461 euro per un totale in due settimane di 5.052.808 euro. Al secondo posto Oppenheimer di Christopher Nolan con Cillian Murphy, che conquista nel weekend 1.072.282 euro per un totale totale di 26.339.270 euro. Nuovo ingresso al terzo posto dove si piazza Gran turismo: la storia di un sogno impossibile di Neill Blomkamp con Orlando Bloom, basato sulla vera storia di un mago delle play station, che in cinque giorni si porta a casa 887.608 euro. New entry anche al sesto posto dove arrivano I Mercenari 4 (The Expendables 4) di Scott Waugh con Sylvester Stallone con i magnifici quattro reduci dai successi impossibili che devono salvare il mondo da un pazzo che vuole scatenare la guerra totale, con in quattro giorni un incasso di 468.736 euro. Triplo salto mortale per Felicità di e con Micaela Ramazzotti al suo esordio alla regia, premio del pubblico a Orizzonti Extra a Venezia, con un incasso di 266.839 euro (totale 267.394 euro). Slittano dal terzo al quarto posto 'horror-thriller The Nun II di Michael Chaves, con un weekend da 711.887 euro per un complessivo di 6.139.993 euro e dal quarto al quinto Io capitano di Matteo Garrone, candidato italiano nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale e Leone d'argento a Venezia per la regia che ha incassato nel weekend 676.546 euro per un totale di 1.020.000 euro. Scendono anche il cartoons Tartarughe Ninja: caos mutante di Jeff Rowe e Kyler Spears, dal settimo all'ottavo posto con 126.098 euro nel week end per un totale di 1.605.484 euro e Barbie, il successo epocale con Margot Robbie e Ryan Gosling, dal sesto al nono con 100.677 euro nel fine settimana per un totale di 32.006.735 euro. Chiude la top ten anche questa settimana La casa dei fantasmi di Justin Simien con Rosario Dawson e Owen Wilson, che incassa con 581.852 euro per un complessivo di 2.613.700 euro.