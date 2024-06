Apple corre in Cina, +40,1% spedizioni di iPhone a maggio

Apple corre ancora in Cina sulla spinta dei prezzi di vendita scontati. Le spedizioni di iPhone sono cresciute del 40,1% annuo a maggio, in base ai dati diffusi dalla China Academy of Information and Communications Technology (Caict). I marchi nazionali cinesi, secondo i dati del think tank governativo, hanno spedito 25,30 milioni di smartphone a (83,4% del totale), mentre quelli stranieri si sono attestati a 5,03 milioni di unità (+44,1% mensile), con Apple in posizione dominante. Ad aprile gli iPhone avevano segnato un balzo annuo delle spedizioni del 52%.