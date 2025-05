Michele Prestipino annuncia il pensionamento dopo oltre 40 anni di servizio

"Dopo oltre 40 anni di servizio, ormai vicino al limite massimo previsto dalla legge è venuto il momento della pensione. É una decisione che ho maturato da tempo e di cui erano a conoscenza tutti quelli che mi sono particolarmente vicini". E' quanto annuncia l'ex procuratore di Roma e aggiunto della Dna, Michele Prestipino nei giorni scorsi iscritto nel registro degli indagati per rivelazione del segreto d'ufficio in una indagine dei pm di Caltanissetta. "Ho sempre privilegiato i fatti alle parole e quindi, anche per coerenza a ciò, voglio solo limitarmi, con questo mio commiato, a ringraziare di cuore tutti quelli con cui, in questi lunghi anni, ho avuto l'onore di collaborare nello svolgimento di un lavoro che non è mai stato per me un semplice adempimento ad un dovere, ma sempre qualcosa di più", aggiunge.