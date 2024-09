Altra aggressione al policlinico di Foggia, colpiti infermieri

Non si arresta l'ondata di aggressioni nell'ospedale di Foggia dove questo pomeriggio il figlio di un paziente che era in attesa al pronto soccorso si è scagliato contro due infermieri e un vigilante. L'aggressore aveva un braccio ingessato col quale ha colpito il personale sanitario. Sempre al policlinico di Foggia la scorsa notte un 18enne è stato arrestato per aver picchiato tre infermieri. Mentre il 4 settembre scorso i famigliari di una 23enne deceduta durante un intervento hanno aggredito il personale sanitario.