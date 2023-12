5.300 bimbi uccisi, Unicef chiede tregua L'Unicef afferma che più di 5.300 bambini palestinesi sono stati uccisi in 48 giorni di bombardamenti. Bisogna un cessate il fuoco umanitario duraturo per evitare che altri bambini muoiano. La Striscia di Gaza è il luogo più pericoloso al mondo per essere un bambino.