Facebook e Instagram down, le segnalazioni degli utenti

Roma, 20 marzo 2024 – Sono circolate sul web centinaia di segnalazioni da parte degli utenti di un down di Facebook e Instagram. In particolare, tra i diversi problemi riscontrati nell’utilizzo dei social di Meta, sono stati segnalati l’impossibilità nel caricare le storie e di aprire le chat e la difficoltà a visualizzare le storie e di eseguire ricerche. Le segnalazioni sono giunte da diverse parti del mondo e sebbene siano iniziate questa mattina hanno registrato il picco massimo questo pomeriggio intorno alle 16. Neanche due settimane fa i social di Meta avevano subito un down di almeno un’ora e mezzo in tutto il globo.