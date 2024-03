Bonus computer 2024 da 300 euro. Chi può chiederlo e come fare

Roma, 8 marzo 2024 - In arrivo il bonus computer 2024. Il provvedimento non è ancora scattato ma, viste le risse online che normalmente esplodono, anticipiamo già a quanto ammonta lo sconto, come funziona, chi ne ha diritto e, fondamentale, come ottenerlo.

Sconto di 300 euro

Lo sconto è di 300 euro, e ha lo scopo in primis di aiutare i giovani ad acquistare un portatile o un pc, e in generale quello di aumentare il tasso di digitalizzazione degli italiani in generale.

Chi può richiederlo

Possono fare richiesta del finanziamento solo chi ha un Isee famigliare inferiore ai 20mila euro. I 300 euro di sconto valgono per qualsiasi dispositivo nuovo, usato o ricondizionato e con qualsiasi sistema operativo. Ma non vale per scanner e stampanti o pagare l'abbonamento alla connessione internet (Per quest'ultimo potrebbe arrivare un bonus da 100 euro, ma si sa poco ancora).

Chi non ha diritto al bonus

Attenzione: chi ha già usufruito dello sconto l'anno scorso non potrà chiederlo di nuovo perché si tratta di una iniziativa una tantum.

Come chiederlo

Per inoltrare la domanda per ottenere il bonus computer 2024 bisogna passare per la app IO (applicazione mobile gratuita della società pubblica PagoPA che ha l'obiettivo di integrare tutti i servizi pubblici). A questo punto bisogna identificarsi attraverso SPID o Carta d'Identità Elettronica, e poi compilare la domanda nella sezione del sito "Bonus e sconti", che si trova nella scheda Portafoglio. Tra i dati sono richiesti il codice fiscale, IBAN, ISEE e copie dei documenti personali.

Quando sarà attivo

Non è necessario allegare il documento dell'Isee perché il controllo dell'Inps avviene in automatico. Il bonus non è ancora attivo, come la procedura per logarsi, e anche se non manca molto, la data esatta non si conosce ancora. Quindi è probabile che non si trovino ancora i form per il Buono computer, quindi non abbattersi e riprovare nei prossimi giorni.