Bluesky, effetto anti Musk anche in Italia. E gli utenti crescono del 228% dall’elezione di Trump

Bologna, 22 novembre 2024. Per ora il cielo in Italia è solo un po’ più blu. Quello che molti analisti hanno già ribattezzato l’eXodo, cioè la fuga degli utenti da X verso Bluesky, in Italia (guardando le cifre assolute) procede più a rilento che negli Stati Uniti, dove il social che ha come logo una farfalla ha da qualche giorno superato Threads (il Twitter del gruppo Meta) per quanto riguarda visite e utenti giornalieri attivi. Ma se i numeri assoluti del Cielo blu nel nostro Paese restano ancora di nicchia, il tasso di crescita registrato tra gli utenti attivi su Android, da quando è stato eletto Donald Trump, è del 228% in linea con America e Regno Unito.

Le statistiche

I numeri, è bene precisarlo subito, non sono ufficiali. A stimarli è Similarweb, un’azienda americana quotata a Wall Street e specializzata nell’analisi del traffico su Internet. I suoi studi vengono regolarmente utilizzati dai più autorevoli quotidiani del mondo, tra cui New York Times, Financial Times e Wall Street Journal. Per cui anche se non sono ufficiali (e infatti Threads li ha contestati) sono comunque un’ottima base da cui partire per capire come si sta evolvendo il risiko dei social. E il dato più interessante, in questo senso, è il numero di utenti attivi, cioè le persone che si collegano e utilizzano una piattaforma. In Italia (statistica relativa solo agli utenti Android), Bluesky dal 22 ottobre è passato da averne 43,8mila a 158,4mila del 18 novembre. Una crescita molto rapida, che in termine percentuali tiene il passo con quella registrata negli Usa, dove gli utenti attivi (Android e Ios) nello stesso periodo sono passati da 842mila a 2,9 milioni (+244%), e Regno Unito (passati da 195mila utenti attivi a 708mila). L’effetto di avversione nei confronti di X ed Elon Musk, dopo l’elezione di Trump, si è fatto sentire un po’ ovunque.

Il sorpasso

Per quanto riguarda l’Italia, X e Threads (che essendo integrato in Instagram gode di un notevole effetto traino) restano dominanti. La media di utenti attivi per quanto riguarda il social di Elon Musk viaggia sugli 1,5 milioni, mentre Threads al momento ne può contare 1,1 milioni.

Cifre tutto sommato stabili nel periodo 22 ottobre-18 novembre. A livello globale, le visite giornaliere alla piattaforma guidata da Musk (cosa ben diversa dagli utenti attivi) non sono variate molto e viaggiano attorno ai 150 milioni. Threads si è mantenuta stabile, toccando il 18 novembre i 5,8 milioni. Una cifra che Bluesky è stata in grado di superare, toccando i le 6,1 milioni di viste. Un segnale chiaro di interesse nei confronti del nuovo social.

Gli utenti totali

Ovviamente la platea degli utenti resta appannaggio di due colossi. Se Bluesky nei giorni scorsi ha superato i 20 milioni profili attivati, la platea di Threads può contare su 275 milioni di utenti attivi al mese (statistiche che arrivano direttamente da Meta). Ma che la concorrenza per il secondo posto si sia fatta più serrata è sotto gli occhi di tutti: Thredas nei giorni scorsi ha infatti cambiato l’algoritmo per consentire ai propri utenti di vedere più contenuti dai profili che seguono (rispetto a post di brand o influencer che il social pensa ci possano interessare). Una risposta diretta a Bluesky, che ha fatto di questa filosofia una delle sue pietre angolari.