Arrivano gli aerei ipersonici: da Roma a New York in un’ora. Aperte le candidature per i test

Roma, 18 ottobre 2024 – I viaggi in aereo potrebbero cambiare per sempre: l’azienda Venus Aerospace è pronta a testare degli aerei con motori ipersonici (VDR2) capaci di mantenere una velocità di rotta fino ai 7400 km/h, per un massimo di quasi 8000 chilometri consecutivi. Il tutto emettendo la metà delle emissioni di CO2 di un volo tradizionale.

Ma la rivoluzione degli aerei ipersonici non finisce qui: volerebbero a circa 33 chilometri da terra (un volo tradizionale si attesta solitamente sui 10-12 chilometri), necessitando di appena 30 minuti di rifornimento e preparazione per la tratta successiva. Insomma, i tempi verrebbero accorciati non solo grazie alla velocità di crociera, ma anche alle operazioni a terra. Infine, si tratterebbe di dispositivi composti da materiali ‘comuni’ e facilmente ricambiabili.

Oltretutto, Venus Aerospace è in cerca di persone interessate a salire a bordo per i primi test, previsti per il 2025. Sul proprio sito internet è infatti possibile compilare un form con i propri dati e i dettagli sul peso dei bagagli che si intendono portare e le condizioni di volo desiderate. Ma se non si è disposti a fare ‘da cavia’, per viaggiare su un aereo del genere sarà necessario attendere, secondo le stime della stessa società, almeno il prossimo decennio.

Ma nel pratico, dove potrebbe portarci VDR2? Da Roma si potrebbe arrivare a New York in appena 55 minuti, a Dubai in 35 minuti e a Mosca in 19 minuti. I paradisi caraibici sarebbero ad appena un’ora da Fiumicino: verosimilmente, nell’arco di poco più di tre ore si potrebbe fare colazione con un maritozzo davanti al Colosseo e bersi un cocktail in spiaggia alle Bahamas.