Tortu quarto nei 200 all’esordio in Kenya

Filippo Tortu porta a casa i suoi primi 200 dell’anno con il crono di 20.30 piazzandosi quarto a Nairobi, in Kenya.

A vincere la gara, con 20.12, il favorito della vigilia, il canadese Aaron Brown, che arriva davanti a due statunitensi, Kyree King in 20.18 e Joe Fahbulleh 20.19 L’atleta azzurro non correva sul mezzo giro dal bronzo agli Europei di agosto 2022 a Monaco. Una prova nel complesso positiva con margini di crescita. Lo sprinter tornerà in pista a breve, questa volta per i 100, il 24 maggio al Memorial Ottolia di Savona. L’atleta della staffetta 4x100, che sabato scorso, a Firenze, ha fatto il proprio esordio (ma senza Jacobs) non corre i 100 da 11 mesi.

Giuliana Lorenzo