Tifoso dell'Atletico fa causa all'Uefa

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Il derby di finale Champions perso contro il Real lo scorso 28 maggio a San Siro non gli è andato giù e così Jose Antonio Campon, socio numero 8.856 dell'Atletico Madrid, ha intentato una causa contro l'Uefa e l'arbitro Mark Clattenburg per risarcimento danni. Il motivo? Il gol di Sergio Ramos in fuorigioco che, secondo il tifoso colchonero, "ha alterato la concorrenza a beneficio di una delle due squadre", violando i suoi diritti di consumatore. L'azione legale, rivela lo spagnolo "As", è stata presentata al giudice di Leganes e chiede un indennizzo di 1.660 euro (160 del biglietto per la gara e 1.500 per danni morali), indicando l'Uefa come responsabile dell'accaduto, "per non aver utilizzato tutti i mezzi necessari per garantire il rispetto delle regole e non aver scelto le persone (Clattenburg, ndr) meglio di quanto non sia stato fatto". "Chiediamo che anche nel calcio - ha detto Campon - vengano usati i mezzi tecnici già applicati in altri sport. Questi errori sono sempre a scapito dei più deboli".