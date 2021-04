A San Antonio (Usa) da oggi a domenica va in scena il Valero Texas Open, torneo del Pga Tour che mette in palio un montepremi di sette milioni e 700mila dollari, di cui un milion e 386mila andranno al vincitore. Difenderà il titolo conquistato nel 2019 (nel 2020 la competizione è stata cancellata per Covid) il canadese Corey Conners. In gara ci saranno otto dei migliori 50 giocatori al mondo con Tony Finau, 13esimo, quale "best player" della competizione secondo l’Owgr. Ottantadue i golfisti nel field con almeno un exploit sul massimo circuito americano, tra questi 15 campioni Major e 4 vincitori della FedEx Cup. Tra loro ecco Jordan Spieth, nato e cresciuto in Texas: come un altro favorito, Scottie Scheffler, secondo, la scorsa settimana, nel Wgc-Dell Technologies Match Play vinto da Billy Horschel.

