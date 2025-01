Sci: Neureuther in testa gigante Aspen

(ANSA) - ASPEN (USA), 18 MAR - Dopo la prima manche dell'ultimo slalom gigante di cdm di Aspen c'e' al comando il tedesco Felix Neureuther in 53.11. Secondo in 53.12 l'austriaco Marcel Hirscher che ha gia' vinto anticipatamente la coppa di disciplina e quella del mondo. Terzo il francese Alexis Pinturault in 53.34. Piu' indietro gli azzurri in una gara con neve primaverile sempre più' lenta che ha favorito i primi al via. Il migliore, al rientro dopo infortunio, e' stato il trentino Luca De Aliprandini 13/o in 54.37. E poi Manfred Moelgg 15/o in 54.45, Dominik Paris 19/o in 54.65 e Florian Eisath 23/o in 55.01. Come gia' deciso da tempo dalla Fis per ragioni di sicurezza, in gigante dalla prossima stagione lo sci tornera' con un raggio di 30 metri. Seconda manche alle ore 18.30.