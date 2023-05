Sassari-Fasano la finale scudetto

Una finale inedita, mai vista prima, assegnerà il 53esimo Scudetto della Serie A Gold di pallamano. È Fasano-Sassari il confronto che quest’anno, come mai prima d’ora, assegnerà il tricolore. Apertura della serie con gara-1 oggi al Pala Santoru a partire dalle 18:30, in diretta televisiva su Sky Sport Arena (canale 204).

La serie si sposterà poi a Fasano, il 18 maggio con gara-2 alle 18:30 ed eventuale gara-3 il 20 maggio (ore 20:30).

La novità del confronto è rappresentata dai sardi, alla prima finale della loro storia in una città che ha conosciuto per sei volte il sapore dello scudetto, sì, ma con l’HC Sassari al femminile. Più rodata Fasano: settima finale per i pugliesi, la seconda consecutiva, con il titolo conquistato tre volte fra 2014 e 2018.