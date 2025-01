Samp, per attacco si sogna ritorno Eder

(ANSA) - GENOVA, 9 LUG - Rivoluzione in attacco per la Sampdoria che dopo la cessione al Siviglia di Luis Muriel sogna la coppia Eder-Pucciarelli. Per l'italo-brasiliano si tratterebbe di un ritorno dopo aver vestito la maglia blucerchiata dal 2012 al 2016 prima di passare all'Inter. Lotta a tre invece per Pucciarelli, già inseguito nella scorsa stagione, il giocatore - retrocesso con l'Empoli - è nel mirino anche di Chievo e Sassuolo. C'è poi un terzo nome sul taccuino dei dirigenti sampdoriani ed è quello di Falcinelli, attaccante che piace anche alla Lazio. Domani sera arriva in Italia l'attaccante polacco Dawid Kownacki che martedì mattina sosterrà le visite mediche. La punta, che arriva dal Lech Poznam, è il colpo dell'estate con l'obiettivo da parte della Sampdoria di farne il nuovo Schick.